Yemen’de toprak kayması: Ölü ve kayıplar var
Yemen’in Aden kentinde dağda yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi. Kazada 12 kişi hayatını kaybederken 4 işçi için arama çalışmaları sürüyor.
Yemen’in Aden kentinde meydana gelen toprak kaymasında 12 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yemen’in Aden kentindeki el-Burayka bölgesinde dağda yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi. Kazada 12 işçi hayatını kaybetti.
4 işçi için arama çalışmaları sürüyor
Toprak kaymasının iş makinası ile kaya kırma işlemi yapıldığı sırada meydana geldiği aktarılırken, 4 işçinin kayıp olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.