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Dünya Yemen’de toprak kayması: Ölü ve kayıplar var
Dünya

Yemen’de toprak kayması: Ölü ve kayıplar var

Yemen’in Aden kentinde dağda yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi. Kazada 12 kişi hayatını kaybederken 4 işçi için arama çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 00:36:00 - 2021-12-20 00:37:28

Yemen’in Aden kentinde meydana gelen toprak kaymasında 12 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen’in Aden kentindeki el-Burayka bölgesinde dağda yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi. Kazada 12 işçi hayatını kaybetti.

4 işçi için arama çalışmaları sürüyor

Toprak kaymasının iş makinası ile kaya kırma işlemi yapıldığı sırada meydana geldiği aktarılırken, 4 işçinin kayıp olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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