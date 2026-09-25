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Dünya Yemen’de stratejik yol çevresinde çatışma: İki ilde hava saldırıları bildirildi
Dünya

Yemen’de stratejik yol çevresinde çatışma: İki ilde hava saldırıları bildirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Yemen’de stratejik yol çevresinde çatışma: İki ilde hava saldırıları bildirildi

Yemen’in Taiz ilinde, güneydeki kentlerle bağlantıyı sağlayan güzergâhların çevresinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmalar yaşandı. Husilere bağlı haber ajansı ise Hudeyde ve Saada’ya toplam 9 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Taiz’i Lahic ve Aden’e bağlayan yolların güvenliği, Yemen’deki son çatışmaların öne çıkan başlıklarından biri oldu. Hükümet güçleri, stratejik güzergâhlara yakın güvenlik noktalarına yönelik sızma girişimlerini engellediklerini açıklarken yerel kaynaklar Hayfan’ın dağlık kesimlerinde yoğun çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca Husilerin Taiz kentini Lahic ve Aden illerine bağlayan stratejik bir yola yakın güvenlik noktalarına sızma girişiminin engellendiği bildirildi.

Hükümet güçlerinin açıklamasında, Beyda, Cevf ve Dali illerindeki temas hatlarında da farklı yoğunluklarda çatışma ve askeri hareketlilik yaşandığı ifade edildi.

Hükümetin kontrolündeki Aden, Hadramevt, Mehra, Şebve ve Ebyen illerinde ise son çatışmaların başlamasından bu yana durumun daha sakin olduğu belirtildi.

Taiz'de çatışmalar

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid Nezili, hükümete bağlı Saba haber ajansına yaptığı açıklamada, ordunun "Taiz ve Muha'da Husileri hedef aldığını" söyledi ancak saldırıların sonuçlarına ilişkin ayrıntı vermedi.

Nezili, ordunun Taiz'deki Hayfan cephesinde Vadi el-Mukatira bölgesi ile Aden, Lahic ve Taiz'i birbirine bağlayan stratejik Heyca el-Abd yolunda güvenliği sağladığını belirtti.

Husilerin bölgedeki başarısız sızma girişimlerinin püskürtüldüğünü ifade eden Nezili, "Güçlerimiz saldıran unsurlara karşı koydu, onlarla çatışarak sızma girişimlerini engelledi, saldırganları geri çekilmeye zorladı ve can ve malzeme kaybına uğrattı." dedi.

Taiz'in batısındaki Cebel Habeşi ilçesi semalarında Husilere ait olduğu belirtilen bir İHA'nın da hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Yerel kaynaklar ise Hayfan'daki dağlık bölgede, Husilerin Taiz'e yönelik ikmal yollarını kesmesini ve kente uygulanan kuşatmayı sıkılaştırmasını engellemeye yönelik yoğun çatışmalar yaşandığını aktardı.

Saada ve Hudeyde'ye hava saldırıları

Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın yerel bir kaynağa dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Hudeyde ilindeki Kamaran Adası'na 5 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saada ilinin Kutabir ve Meran ilçelerine 4 hava saldırısı düzenlendiği aktarılan haberde, saldırılardan birinin Kutabir ilçesinin merkezindeki iletişim şebekesini hedef aldığı, Meran ilçesine de 3 hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

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