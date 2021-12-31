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Dünya Yemen'de sığınmacı kampında yangın! 3 çocuk öldü
Dünya

Yemen'de sığınmacı kampında yangın! 3 çocuk öldü

Yemen'in Marib ilinde sığınmacıların kaldığı bir kampta çıkan yangında aynı aileden 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 22:08:00 -
Yemen'de sığınmacı kampında yangın! 3 çocuk öldü

Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marib'teki El-Cufeyne kampında sığınmacıların kaldığı bir çadırda yangın çıktığı bildirildi.

Olayda aynı aileden 3 çocuğun öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, anne ve babanın yaralıların arasında olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yangının nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.

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