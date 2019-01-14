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"Yemen'de sağlık tesislerinin yarısı hizmet veremiyor"

Dünya Sağlık Örgütünden, Yemen'deki sağlık tesislerinin yarısının hizmet dışı kaldığını, yaklaşık 17 milyon insanın da temiz su ve sağlık hizmetlerinden yoksun halde yaşam mücadelesi verdiğini bildirildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 07:00
"Yemen'de sağlık tesislerinin yarısı hizmet veremiyor"

Dünya Sağlık Örgütünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yemen'de 4 yıldır devam eden iç savaşın neden olduğu insani krizin sağlık boyutuna dair güncel bilgiler paylaşıldı. 

Paylaşımda, Yemen'deki sağlık tesislerinin yüzde 45'inin hizmet veremediği, yaklaşık 17 milyon insanın da temiz su ve sağlık hizmetlerinden yoksun olduğu belirtildi.

Yemen'deki iç savaşın yol açtığı bir diğer sorunun da gıda krizi olduğuna dikkat çekilen paylaşımda, 17 milyon 800 bin kişinin gıdaya erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığı kaydedildi.

Yemen'de 4 yıldır devam eden iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 07:15
  1. dünya
  2. Anadolu Ajansı

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