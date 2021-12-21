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Dünya Yemen'de mayın patlaması: 2 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Yemen'de mayın patlaması: 2 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde bir mayının infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 00:38:00 - 2021-12-21 00:40:21
Yemen'de mayın patlaması: 2 kişi hayatını kaybetti

Yemen Mayın Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, olay, Hudeyde'nin güneyindeki Ed-Direyhimi ilçesine bağlı El-Haıt köyünde meydana geldi.

Köyde evlerin yakınında bulunan bir mayının patlaması sonucu biri çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, kurbanların 4 yıl süren iç göç hayatından evlerine yeni döndükleri sırada patlamanın gerçekleştiği ifade edildi.

Öte yandan, hükümete bağlı SABA haber ajansı, Yemen ordusunun Marib'in güneyindeki bir cephede, İran destekli Husi milislere operasyon düzenlediğini aktardı.

Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, operasyonda sonucu 14 Husi milisin öldürüldüğü kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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