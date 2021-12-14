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Dünya Yemen'de mayın patladı
Dünya

Yemen'de mayın patladı

Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde bir mayının infilak etmesi sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 15:12:00 -
Yemen'de mayın patladı

Yemen Mayın Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, Marib ve El-Cevf illerini birbirine bağlayan çöl yolunda sivil bir aracın geçişi sırasında yere döşenen mayının patladığı belirtildi.

Mayının patlaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı aktarılan açıklamada, mayını kimin yerleştirdiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yemen hükümeti ve Husiler konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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