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Dünya Yemen’de Husilerin bombardımanında 11 sivil öldü
Dünya

Yemen’de Husilerin bombardımanında 11 sivil öldü

Yemen'in batısındaki Hodeidah şehrinin Husiler tarafından bombalanması sonucu 11 sivil yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 00:17:00 -
Yemen’de Husilerin bombardımanında 11 sivil öldü

Yemen'in batısındaki Hodeidah şehrinin Al-Duraihmi bölgesindeki El-Kaza köyü Husiler tarafından bombalandı. Saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı. 

Yemen İnsan Hakları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Husi milislerinin El-Kaza köyünde gerçekleştirdiği katliam şiddetle kınandı. Bakanlık, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerden 5’inin çocuk, 3’ünün kadınlardan oluştuğunu ve yaralılarının sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

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