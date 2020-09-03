  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de Husilere karşı mücadelede bir milletvekili hayatını kaybetti
Aktüel

Yemen'de Husilere karşı mücadelede bir milletvekili hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 07:19:55 -
Yemen'de Husilere karşı mücadelede bir milletvekili hayatını kaybetti

YEMEN (AA) - Yemen'in Marib kentinde Husilere karşı yürütülen savaşta hükümeti destekleyen halk direnişi saflarındaki liderlerden parlamento üyesi Şeyh Rubeyş el-Ali öldürüldü.

Resmi haber ajansı Saba'ya göre, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Ali'nin ölümüne ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, Ali'nin Marib kentinde Husi milislere karşı bir saldırıya komutanlık yaptığı sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Ali'nin etkin bir şahsiyet olduğu belirtilen mesajda, kendisinin ülkede İran'ın projesine karşı mücadelede büyük bir rolü bulunduğu vurgulandı.

Yemen Savunma Bakanlığı ise yayınladığı taziye mesajında Ali'nin orduda Tuğgeneral rütbesinde bir asker olduğu vatan savunması sırasında görevi başında hayatını kaybettiği ifade edildi.

İslami yönelişli Islah Partisi Milletvekili olan Rubeyş el-Ali, Sana kentinde orduya destek veren Halk Direniş Gücü Komutan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderle..
Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir
Gündem

Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için harekete g..
Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması: İdam gelsin
Gündem

Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması: İdam gelsin

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli son dakika açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli, idamın tekrar mevzuata ..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı