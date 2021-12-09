Yemen'de Husiler sığınmacı kampına saldırdı

Yemen'de İran destekli Husilerin Marib'deki bir sığınmacı kampına düzenlediği hava saldırısında kadınlar ve çocukların yaralandığı bildirildi.

Marib Valiliğinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, kentin batısındaki Uluslararası Göç Örgütüne ait El-Hamme Kampı'nı iki füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda kadınlar ve çocukların yaralandığı ifade edilirken, yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Husilerden ise olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husilerin, 2 ve 6 Aralık'ta Marib'in güneyindeki El-Cuba bölgesine düzenlediği saldırılar da sivil can kayıpları ve yaralanmalara yol açmıştı.

İç savaşın sürdüğü Yemen'de çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor. Marib ayrıca çatışmalar nedeniyle ülkenin farklı kentlerinden kaçan 2 milyondan fazla iç göçmeni barındırıyor.