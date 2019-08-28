0553 313 94 23

Yemen'de hükümet güçleri Aden Havalimanı'nda kontrolü sağladı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:50
Yemen'de hükümet güçleri Aden Havalimanı'nda kontrolü sağladı

YEMEN (AA) - Yemen'de hükümete bağlı askeri birlikler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçlerinin elindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nda kontrolü sağladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Şebve ve Ebyen'de denetimi sağladıktan sonra geçici başkent Aden'e ulaşan hükümet güçleri, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Aden Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi.

Hükümete bağlı güçlerin, Aden'de Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Hur Mekser ve Krater mahallelerine doğru ilerlediği belirtildi.

Öte yandan Yemen İçişleri Bakanlığı, Aden'deki vatandaşlara can güvenlikleri için askeri bölgeler ve çatışma alanlarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Ebyen'in merkezi Zencibar'da denetimi tekrar ele geçirdiğini bildirmişti.

Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi de gece saatlerinde yaptığı açıklamada ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde hükümet güçlerine yenildiklerini duyurmuştu.

- Güneydeki gelişmeler

Yemen'de BAE destekli ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri ile Hizam Emni arasında Şebve'de de geçen hafta başlayan çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:50
  1. Aden
  2. hükümet
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azez’de cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı
    1. Azez’de cinayet zanlısı düzenlenen..
    2. ABD'de Fenerbahçe USA Derneği'ne destek
    3. Antalya’da mahalleyi sokağa döken..
    4. Mersin'de "Saklı Şelale" turizme..
    5. Bulgaristan sınırında eroin operasyonu!
    6. Sivasspor - Gazişehir Gaziantep..
    7. Duyarlı şoförün alkışlanacak hareketi..
    8. Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu..
    9. Bulgaristan'da uyuşturucu operasyonu
    10. Kral meyvesi nedir? Kral meyvesinin..
    11. Destici'den olay kayyım çıkışı: Tüm..
    12. Antalya'da orman yangınları
    13. Şule Yüksel Şenler'in eserlerinde..
    14. Bursa Milletvekili Esgin, 35 yıllık..
    15. Viranşehir’de ’balık kuşu’ itfaiyeye..
    16. TGAP sağlık ofisi Van’da toplandı
    17. Başkan duyurdu! ASELSAN dünya..
    18. Mersin’de çocuklara gelişimsel tarama..
    19. İngiltere'nin 134 yıllık köklü kulübü..
    20. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi..
    21. Jandarma mülteci ve organizatörlere..
    22. Ruhani’nin eski danışmanı kefaletle..
    23. Tarih “MiniaSivas” ile görücüye çıkacak
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Lazreq'ı..
    26. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil..
    27. Su içmek için mutfağa gitti, maganda..
    28. Lübnan BM'den İsrail'in ihlallerini..
    29. Tunceli Valiliğinden terör operasyonu..
    30. Yunanistan’ da Rodos adasının..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir