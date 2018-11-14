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Yemen'de göstericilerle polis çatıştı: Ölüler var

Yemen'de yeni bir güvenlik noktası kurmak isteyen emniyet güçleri ile bu girişime tepki gösteren bir grup protestocu arasında çıkan çatışmada 2 gösterici yaşamını yitirdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:07
Yemen'de göstericilerle polis çatıştı: Ölüler var

Yemen'in El-Mehre kentinde yeni bir güvenlik noktası kurmak isteyen emniyet güçleri ile buna karşı çıkan bir grup protestocu arasında çıkan çatışmada 2 gösterici hayatını kaybetti.

Yemen'de emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon destekli hükümete bağlı güvenlik güçleri, El-Mehre kentine bağlı Hasavin ilçesinde İl Güvenlik Komitesi'nin kararıyla yeni bir güvenlik noktası kurmak için harekete geçti.

Gerginlik çıktı

Bölgeye giden güvenlik güçlerinin, duruma tepki gösteren bir grup tarafından protesto edildiği, iki taraf arasında gerginlik yaşandığı aktarıldı.

2ölü, 2 yaralı

Gerginliğin tırmanmasıyla taraflar arasında silahlı çatışma çıktığı ve olayda 2 protestocunun hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı ifade edildi.

Mehre Valisi Racih Bakarit, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, yasaları ihlal eden, Husiler ve bazı bölge ülkeleri tarafından desteklenen silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir grubun saldırısına uğradığını, ancak gruba karşılık verildiğini kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:07
  1. Yemen
  2. El-Mehre
  3. emniyet güçleri
  4. protestocular
  5. çatışma

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