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Dünya Yemen'de düğünevine top mermileri düşmesi sonucu 5 kadın hayatını kaybetti
Dünya

Yemen'de düğünevine top mermileri düşmesi sonucu 5 kadın hayatını kaybetti

Yemen'in Hudeyde kentinde düğünevine top mermileri düşmesi sonucu 5 kadın yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 09:26:00 -
Yemen'de düğünevine top mermileri düşmesi sonucu 5 kadın hayatını kaybetti

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Hudeyde'deki düğün evinde açtıkları topçu ateşi sonucu 5 kadının öldüğü, 7 kadının da yaralandığı açıklandı.

Açıklamada, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre saldırının Hudeyde şehrinin doğusunu kontrol eden Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan Husi'ye bağlı SABA ajansının haberine göre, Husi nüfusun yoğunlukta olduğu Hudeyde ili Vali Yardımcısı Muhammed Kahim, saldırının arkasında Yemen hükümetine destek veren güçlerin olduğunu iddia etti.

Husiler Hudeide şehrinin merkezini kontrol ederken, güney ve doğu girişleri hükümet güçleri tarafından kontrol ediliyor.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir hüküm sürdüğü Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

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