Yemen'de çocuklar ölümün eşiğinde!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’de çocuklar arasında akut yetersiz beslenme vakalarının belirgin şekilde arttığı uyarısında bulundu. Kuruluş, ülkede devam eden çatışmaların sağlık hizmetleri ve tedavi merkezlerine erişimi daha da zorlaştırdığını bildirdi.

UNICEF, mevcut durumun devam etmesi halinde 2026 yılında yaklaşık 500 bin çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme yaşayabileceğini öngördü. Yemen’deki çatışmaların çocukların sağlık hizmetlerine erişimini olumsuz etkilediği ve tedavi imkanlarını kısıtladığı belirtildi.

UNICEF Yemen Temsilcisi Achille Aier, cuma günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısına Aden'den video konferans yoluyla katılarak, çocuklarda akut yetersiz beslenme vakalarındaki artıştan "büyük endişe" duyduklarını söyledi.

Kuruluşun verilerine göre, Yemen'de 5 yaşın altındaki 2,2 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenmeden etkileniyor. Bunların 515 binden fazlasının ağır akut yetersiz beslenme yaşadığı tahmin ediliyor. UNICEF'in 2026 insani yardım planında ise yıl boyunca yaklaşık 500 bin çocuğun şiddetli zayıflama yaşamasının beklendiği belirtiliyor.

Çocukların yarısı kronik gelişim geriliği riski altında

Yemen'deki beslenme krizi yalnızca akut vakalarla sınırlı değil. UNICEF verilerine göre ülkede bodurluk olarak da bilinen kronik büyüme geriliğinin oranı yüzde 49'a kadar çıkıyor.

Kuruluş, yetersiz beslenmenin temel nedenleri arasında gıda güvensizliği, yoksulluk, sağlık hizmetlerindeki bozulma, temiz su ve sanitasyona erişimdeki sorunlar ile hastalıkların yayılmasını gösteriyor.

UNICEF, uzun süren savaş ve ekonomik krizin Yemen'deki temel hizmetleri zayıflattığını ve çocukların sağlık, beslenme ve eğitim hizmetlerine erişimini ciddi biçimde etkilediğini belirtiyor.

Çatışmalar sağlık hizmetlerine erişimi kesiyor

Yemen'de eylül ayında çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, mevcut insani krizin etkilerini daha da ağırlaştırdı.

UNICEF'in 16 Eylül'de yayınladığı açıklamaya göre, batı Taiz, güney Hudeyde, Marib ve diğer bölgelerdeki çatışmalar nedeniyle yalnızca iki haftada 104 binden fazla kişi, aralarında 57 binden fazla çocuğun da bulunduğu nüfus, yerinden edildi.

Çatışmalar aynı dönemde UNICEF tarafından desteklenen 26 sağlık tesisindeki hizmetlerin aksamasına yol açtı. Ayrıca 243 okulda eğitim faaliyetleri durdu veya askıya alındı ve bu durum 137 binden fazla öğrenciyi etkiledi.

Sağlık hizmetlerindeki kesintiler, ağır akut yetersiz beslenme yaşayan çocuklar açısından riski artırıyor. Bu çocukların erken teşhis, tıbbi takip ve özel terapötik gıdalara zamanında ulaştırılması gerekiyor. Tedavinin gecikmesi ise hastalık ve ölüm riskini artırabiliyor.

UNICEF, Yemen'de sağlık sisteminin de ciddi baskı altında olduğunu belirtiyor. Kuruluşun verilerine göre ülkede yaklaşık 17,8 milyon kişi sağlık, temiz su ve sanitasyon hizmetlerine yeterli erişim sağlayamıyor ve sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 60'ı tam kapasiteyle çalışıyor.

Çatışma nedeniyle insani ihtiyaçlar büyüyor

Yemen'deki insani kriz, çatışmaların yanı sıra ekonomik koşulların kötüleşmesi ve temel hizmetlerin zayıflamasıyla derinleşiyor.

UNICEF, son çatışma dalgasından önce ülkede 12,2 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirmişti. Kuruluş, yeni çatışmaların çocukların gıda, sağlık, eğitim ve barınma ihtiyaçlarını karşılamasını daha da zorlaştırdığını belirtiyor.

UNICEF ve ortakları, ağır akut yetersiz beslenme yaşayan çocukların tedavisini sürdürmek için beslenme programları, terapötik gıda desteği ve mobil sağlık ekipleri kullanıyor. Ancak kuruluş, çatışmaların sağlık merkezlerine ulaşımı engellemesinin bu çalışmaların kapsamını ve etkinliğini sınırladığını vurguluyor.

Yemen'de yeniden şiddetlenen çatışmaların, yıllardır devam eden gıda güvensizliği ve sağlık sistemindeki sorunlarla birleşmesi, çocuklar açısından mevcut insani krizin daha da derinleşmesi riskini artırıyor.

Kaynak: Mepa News