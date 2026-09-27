WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! 1 Ekim itibarıyla mesaj başına ücret dönemi başlıyor

WhatsApp Business Platformu'nu kullanan orta ve büyük ölçekli şirketler için 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni ve kapsamlı bir ücretlendirme modeli duyuruldu. Otomatik mesajlar ve sohbet botları üzerinden aylık bin ücretsiz mesaj hakkı tanınırken, bu sınırı aşan kurumsal hesaplardan gönderilen her ilave mesaj için ücret tahsil edileceği belirtildi. Bireysel kullanıcıları ve küçük esnafı kapsamadığı vurgulanan yeni sistemin küresel pazardaki ticari iletişimi kökten değiştirmesi bekleniyor.