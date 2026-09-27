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WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! 1 Ekim itibarıyla mesaj başına ücret dönemi başlıyor

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WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! 1 Ekim itibarıyla mesaj başına ücret dönemi başlıyor

WhatsApp Business Platformu'nu kullanan orta ve büyük ölçekli şirketler için 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni ve kapsamlı bir ücretlendirme modeli duyuruldu. Otomatik mesajlar ve sohbet botları üzerinden aylık bin ücretsiz mesaj hakkı tanınırken, bu sınırı aşan kurumsal hesaplardan gönderilen her ilave mesaj için ücret tahsil edileceği belirtildi. Bireysel kullanıcıları ve küçük esnafı kapsamadığı vurgulanan yeni sistemin küresel pazardaki ticari iletişimi kökten değiştirmesi bekleniyor.

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Foto - WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! 1 Ekim itibarıyla mesaj başına ücret dönemi başlıyor

WhatsApp, işletmelerin kullandığı mesajlaşma hizmetinde yeni bir ücretlendirme modelini devreye alıyor. Düzenleme, bireysel kullanıcıları ve küçük esnafı kapsamazken, Kazakistan'da WhatsApp Business Platformu'nu kullanan orta ve büyük ölçekli şirketleri ilgilendiriyor.

#2
Foto - WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! 1 Ekim itibarıyla mesaj başına ücret dönemi başlıyor

Yeni sistem kapsamında şirketlere otomatik mesajlar, toplu bildirimler ve sohbet botları üzerinden ayda 1.000 ücretsiz mesaj gönderme hakkı tanınacak. Bu limitin aşılması halinde ise gönderilen her ilave mesaj için yaklaşık 0,018 dolar (0,88 TL) ücret alınacak.

#3
Foto - WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! 1 Ekim itibarıyla mesaj başına ücret dönemi başlıyor

Yeni uygulama 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Düzenlemenin WhatsApp'ı kişisel amaçlarla kullanan milyonlarca kişiye ve küçük işletmelere herhangi bir ek maliyet getirmeyeceği belirtildi.

#4
Foto - WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! 1 Ekim itibarıyla mesaj başına ücret dönemi başlıyor

WhatsApp'ın işletmelere yönelik mesaj ücretlendirme sistemi yalnızca Kazakistan'da uygulanmıyor. Meta, WhatsApp Business Platformu üzerinden müşterileriyle iletişim kuran şirketlerden farklı ülkelerde de mesaj kategorisine göre ücret alıyor.

#5
Foto - WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! 1 Ekim itibarıyla mesaj başına ücret dönemi başlıyor

Türkiye'de de platformu kendi sistemlerine entegre eden orta ve büyük ölçekli şirketler; pazarlama, doğrulama ve müşteri hizmetleri gibi amaçlarla gönderdikleri mesajlar için belirlenen tarifeler üzerinden ödeme yapıyor.

#6
Foto - WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! 1 Ekim itibarıyla mesaj başına ücret dönemi başlıyor

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