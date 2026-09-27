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Felakette bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 64'e yükseldi!

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Felakette bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 64'e yükseldi!

Endonezya'da 13 Eylül günü meydana gelen feribot kazasında ölü sayısı 64'e yükselirken, kayıp 71 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Foto - Felakette bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 64'e yükseldi!

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafili, 13 Eylül'de alabora olan feribotla ilgili son verileri paylaştı. Syafili, ekiplerin son 24 saatteki çalışmaları sonucunda 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığını kaydetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

#2
Foto - Felakette bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 64'e yükseldi!

Kurtarma çalışmaları sürüyor, facianın bilançosu ağırlaşıyor Arama kurtarma ekipleri şimdiye kadar 108 kişiyi sağ olarak kurtardı, ancak kayıp listesinde halen 71 kişi bulunuyor. Syafili, kayıplara yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

#3
Foto - Felakette bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 64'e yükseldi!

Adalar ülkesinde deniz kazaları 13 Eylül'de meydana gelen kazada feribot henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olmuştu.

#4
Foto - Felakette bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 64'e yükseldi!

Endonezya'da adalar arası ulaşımda yoğun olarak kullanılan feribotlar geçmişte de benzer kazalara karışmıştı. Ülkede deniz ulaşımı güvenliği uzun yıllardır tartışma konusu.

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