Zelensky’dan acil destek çağrısı: Rusya yine zıvanadan çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın gece düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı. Zelensky, saldırıların ardından uluslararası topluma daha güçlü karşılık verilmesi ve Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, dün gece Rusya tarafından düzenlenen hava saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı. Zelensky saldırıya ilişkin "Ruslar saldırılarını daha da şiddetlendirmeyi seçtiyse, dünya da savaşın daha fazla yayılmasını önlemek için daha güçlü yanıtlar vermelidir.” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin detayları paylaştı.
Saldırılarda Zaporijya'da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin de yaralandığını bildiren Zelensky, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
ÇOK SAYIDA KONUT VURULDU
Sivil yerleşim yerlerinin ve altyapının hedef alındığını belirten Zelensky; Kiev, Zaporijya, Odessa, Sumi ve Harkiv bölgelerinde çok sayıda konutun vurulduğunu kaydetti.
Zelensky; Kiev'de bir anaokulunun ve bir lisenin, Harkiv'de bir üniversitenin; Poltava, Mikolayiv ve Vinnitsya bölgelerinde ise enerji altyapılarının hasar gördüğünü aktardı.
"DAHA GÜÇLÜ YANITLAR VERMELİDİR"
Uluslararası topluma ve müttefik ülkelere seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, “Müttefiklerimizin unutmaması gereken en temel husus; Rusya'nın her geçen gün gerilimi tırmandırdığıdır. Eğer Ruslar saldırılarını daha da şiddetlendirmeyi seçtiyse, dünya da savaşın daha fazla yayılmasını önlemek için daha güçlü yanıtlar vermelidir.” ifadelerini kullandı.
"YAPTIRIM UYGULAMALARINI İSTİYORUZ"
ABD ve Avrupa Birliği (AB) liderlerine yaptırımların artırılması yönünde çağrıda bulunan Zelensky, “Sayın Başkan Trump'tan Rusya'ya ve onun savaşını finansal olarak destekleyen herkese karşı Lindsey Graham Yasası'nı uygulamasını talep ediyoruz. Sayın Başkan Antonio Costa ve Sayın Ursula von der Leyen'den ek Avrupa yaptırımları uygulamalarını istiyoruz. Tüm liderlerden Rus oligarkları mevcut yaptırım listelerinden çıkarmamalarını ve Rusya savaşı durdurana kadar teröristlerle yapılan tüm ticareti kısıtlamaya devam etmelerini rica ediyoruz. Barış ancak her gün ortaklaşa yürüteceğimiz bu çabalar sayesinde yakınlaştırılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.
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