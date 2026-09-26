Korkunç itiraflarla dolu! Siyonistlerin soykırımı belgesel oldu

Belgeselin yapım ortaklarından The Guardian'ın YouTube hesabından yayınlanan fragman, belgeselde tanıklık eden İsrailli bir askerin "NAZA"nın anlamını anlatmasıyla başlıyor.

Bir bina çizerek "Bu bombalamam gereken bina. Bu saldırının NAZA'sı 4'tü." ifadesini kullanan askere "NAZA ne demek?" sorusu yöneltiliyor ve asker "Sivil zayiat. Bir saldırıda ölecek sivillerin sayısı." ifadelerini kullanıyor.

Belgeselde Gazze'de Filistinlilerin uzaktan toplu katliamında dahli olan 24 İsrailli askerin röportajlarının bulunduğu belirtilen fragmanda, kimliği belirtilmeyen İsrailli asker, 7 Ekim 2023'ün ardından herkesin "Gazze'de hiçbir masum insan yok." dediğini ifade ediyor.

Bir başka asker ise "Ne yaparsak yapalım, bunu hak ediyorlar." dendiğini aktarıyor.

"Sadece hedeflenen bir kişi için 500 kişiyi öldürmeye onay geldi"

Bir askerin "Gazze bir fabrika haline geldi. Hedefler fabrikası." ifadesine yer verilen fragmanda, "Bir saldırıda hatırladığın en yüksek sayı neydi?" sorusuna yanıt veren bir asker şunları söylüyor:

"Bir keresinde sadece hedeflenen bir kişi için 500kişiyi öldürmeye onay geldi."

Bu sayının İsrail'de küçük bir köy kadar olduğunun söylenmesi üzerine asker, bunu onaylıyor.

Söylemekten kaçındığı çok fazla şey olduğunu belirten bir asker, "Size söylemem gerektiğini biliyorum ama söyleyemeyeceğim şeyler var." dedi.

Belgesel sarsıcı ve olağanüstü olarak nitelendirildi

Fragmanda çeşitli eleştirmenlerin ve medya organlarının belgesele dair yorumlarına da yer verildi. The Hollywood Reporter "Cesur ve yok sayılamaz... Çok önemli bir tanıklık eylemi." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız Le Monde gazetesinin "(NAZA) Bir aparkat gibi iniyor." şeklinde yorumladığı belgeseli, Indiewire ise "Sizi iliklerinize kadar sarsması muhtemel." ifadesiyle nitelendirdi.

Belgesele dair New York Magazine, "çağımızın en önemli filmlerinden biri"; Sight and Sound "esaslı"; Time Out "örnek niteliğinde"; Financial Times "olağanüstü"; El Mundo "muazzam"; Screen Daily "acil, mideye atılan bir yumruk" ve Next Best Picture "görmezden gelinmesi imkansız" ifadelerini kullandı.

Sinema yayının ardından belgesel internette ücretsiz erişime açılacak

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi layık görülmüş, olay İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.

Belgeselin yönetmenlerinden Yuval Abraham, belgeselin sinemalardaki yayınının ardından internette ücretsiz erişime açılmasına karar verdiklerini duyurmuştu.

Abraham, İsrail'in Gazze'deki katliamını anlatan NAZA’yı internette sürekli yayınlama kararını, belgeselin diğer yönetmeni Rachel Szor ve yapım ortaklarından The Guardian ile birlikte aldıklarını belirtmişti.

İsrailli yetkililerin NAZA belgeseli karşıtı söylemleri ve vatandaşlıktan çıkarma tehditlerinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, "İsrail'de, NAZA belgesinin yönetmenlerine yöneltilen her türlü nefret söylemini ve şiddete teşviki kınıyoruz. Bu kişilerin güvenliği ve ifade özgürlüğü korunmalı." ifadesini kullanmıştı.