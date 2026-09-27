Adana'da feci kaza: Yolcu otobüsü direğe girdi!
Adana'nın Seyhan ilçesinde yolcu otobüsü direğe çarparken, otobüste bulunan yolculardan 11'i yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yolcu otobüsü direğe çarparken, otobüste bulunan yolculardan 11'i yaralandı.
Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Hatay'dan Giresun'a giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsü, tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste 35 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
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