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Aktüel BUDO’da fırtına engeli! Mudanya-Kabataş seferleri iptal edildi
Aktüel

BUDO’da fırtına engeli! Mudanya-Kabataş seferleri iptal edildi

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BUDO’da fırtına engeli! Mudanya-Kabataş seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’nde beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle akşam saatlerindeki iki seferini iptal etti.

Marmara Denizi’nde etkisini artırması beklenen fırtına, deniz ulaşımını da etkiledi.

 

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 19.00 Mudanya-Kabataş ile 19.30 Kabataş-Mudanya seferlerini iptal edildiği bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50 ila75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği, sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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