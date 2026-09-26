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Gündem Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla Marmara için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor.

 

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'da sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

 

Öte yandan, yağışların gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da da kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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