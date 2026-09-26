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Gündem Özel'in atadığı başkan gözaltında! Operasyonun altından uyuşturucu ağı çıktı
Gündem

Özel'in atadığı başkan gözaltında! Operasyonun altından uyuşturucu ağı çıktı

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Özel'in atadığı başkan gözaltında! Operasyonun altından uyuşturucu ağı çıktı

Özgür Özel’in atadığı Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, örgütlü uyuşturucu ticaretine yönelik sürdürülen adli soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, örgütlü uyuşturucu ticaretine yönelik sürdürülen adli soruşturmada operasyonel süreç genişletildi. Soruşturma birimlerince elde edilen istihbarat ve teknik takipler neticesinde, operasyonun Konya ayağı için düğmeye basıldı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirmesiyle harekete geçen güvenlik güçleri, Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın ikametine baskın düzenledi. İkametinde arama yapılan Türktaş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türktaş, ifade ve sorgu işlemleri için soruşturmanın ana merkezi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

 

CHP-YENİ PARTİ HATTINDAKİ İLK SKANDAL DEĞİL

Öte CHP-Yeni Parti hattındaki uyuşturucu skandalları bu olayla sınırlı değil. Daha önce CHP İzmit İlçe Başkanlığı görevini yapan daha sonra Yeni Parti'ye geçen Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı.

Benzer şekilde görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlenmişti.

Denizli'nin Kale ilçesinde CHP İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bahçede ekili 20 kök kenevir, esrar ve hassas terazi ele geçirmişti.

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