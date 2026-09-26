Erdoğan’dan kriz tellallarına kapak gibi cevap: ‘Türkiye 24 çeyrektir kesintisiz büyüyor’

MÜSİAD EXPO'da kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi krizde göstermeye çalışan heveslilerin kursağında kalacak tarihi verileri açıkladı. Ekonominin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirten Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini yüzde 3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük. 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16., Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi” dedi.

Bölgedeki risk ve tehdit ortamına rağmen Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi politikalarının üretim, yatırım, istihdam ve ihracat olmak üzere dört sütun üzerine inşa edildiğini belirtti.

Ekonomideki tarihi zirvelere ve büyüme rakamlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini yüzde 3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük. Ekonomimiz 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2,6; ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,3 oranında büyüdü. Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16., Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3.616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18.103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar oldu." dedi.

"AĞUSTOS AYINDA YILLIKLANDIRILMIŞ MAL İHRACATIMIZI 280 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE TAŞIDIK"

İhracat tarafındaki rekor artışları detaylarıyla paylaşan Erdoğan, "2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi. Bu yılın ağustos ayındaki ihracatımız geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar doları buldu. Ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 185 milyar dolara erişti. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ihracatımızı 280 milyar doların üzerine taşıdık. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatımızın ise ağustos ayı itibarıyla 125 milyar dolar civarına geldiğini tahmin ediyoruz. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamının 405 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracatçı firma sayısındaki devasa artışa da değinen Erdoğan, 2002'de yalnızca 33 bin olan ihracatçı firma sayısının 2025 yılında tam 168 bine ulaştığını, savunma ve havacılık ihracatının ise Ocak-Ağustos 2026 döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 16,2 artarak 6 milyar 300 milyon dolar olduğunu vurguladı.

Firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak için atılan adımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Eximbank'ın ödenmiş sermayesini 100 milyar liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Türk Eximbank; kredi, sigorta ve garanti olmak üzere ülke ihracatına toplam 54,2 milyar dolar destek sağladı. Bankamızın bu yılki ihracat destekleri Ağustos 2026 sonu itibarıyla 44 milyar dolara yaklaştı. Doğrudan yabancı yatırımlarda da önemli mesafeler katettik. Sadece geçen yıl yatırımlarda 3,3 milyar dolar net giriş elde ettik. Yurt dışındaki Türk yatırımları ise 2025 yıl sonu itibarıyla 70 milyar doları buldu." dedi.

Yeni ekonomi programına olan güveni yineleyen Erdoğan, "20 gün önce açıkladığımız yeni Orta Vadeli Program'la sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz." diye konuştu.