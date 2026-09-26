İran'ın 7 günlük teklifine Trump'tan yanıt!

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen diplomasi girişiminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İran yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bulunan heyeti aracılığıyla ABD’ye 7 günlük bir yol haritası sundu. Plan, belirli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve müzakerelerin başlamasını öngörüyordu.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın İran tarafından sunulan teklifi kabul etmediği bildirildi.

İran’ın teklifine Trump’tan ret

ABD basınına yansıyan bilgilere göre Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı ve bölgesel çatışmaları durdurmayı içeren teklifini reddetti.

Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın İran yönetiminin Washington’ın taleplerini yerine getireceğine sıcak bakmadığı aktarıldı.

İran ise teklifine ilişkin resmi Amerikan cevabını beklediğini açıkladı.

Arakçi: Karar artık ABD’nin önünde

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta yaptığı açıklamada, Washington’a somut bir plan sunduklarını duyurmuştu.

Arakçi, gerekli şartların sağlanması halinde Hürmüz Boğazı’nda normal deniz trafiğinin 7 gün içerisinde yeniden başlayabileceğini belirterek kararın ABD yönetiminin önünde olduğunu ifade etmişti.

İran’ın teklifinin Katar aracılığıyla Washington’a iletildiği bildirildi.

Plan kapsamında ABD’nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını kaldırması, İran petrolüne yönelik yaptırımlarda geri adım atması ve bölgesel çatışmaların durdurulması öngörülüyor. Bunun karşılığında İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması ve nükleer müzakerelere dönmesi gündeme geliyor.

İran: Tehdit ve zorlamayı kabul etmeyiz

Tahran yönetimi diplomatik çözüm için kapının açık olduğu mesajını verirken, baskı altında müzakere yürütmeyeceğini de vurguladı.

Arakçi, İran’ın tehdit ve zorlamayı kabul etmeyeceğini ifade ederken, Washington’ın gerekli adımları atması halinde Hürmüz Boğazı’nın kısa sürede yeniden uluslararası deniz trafiğine açılabileceğini bildirdi.

WSJ’den dikkat çeken saldırı iddiası

Krizin diplomasi yoluyla çözülmesine yönelik girişimler sürerken Wall Street Journal’dan dikkat çeken bir haber geldi.

Gazete, konu hakkında bilgi sahibi ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın İran’ın 7 günlük teklifini reddettiğini ve yakın çevresine kasım ayında gerçekleştirilecek ABD ara seçimlerinin ardından İran’a yönelik bombardımanın yeniden başlamasını beklediğini söylediğini aktardı.

Söz konusu bilgi henüz Washington tarafından ayrıntılı resmi bir askeri plan olarak kamuoyuna açıklanmış değil.

Trump yönetiminin İran’ın teklifini geri çevirmesiyle birlikte gözler yeniden Hürmüz Boğazı’na ve Washington-Tahran hattında atılacak yeni adımlara çevrildi.