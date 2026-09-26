Rüşvet soruşturmalarında adı geçiyor! Veli Ağbaba apar topar hastaneye kaldırıldı
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Rüşvet soruşturmalarında adı geçen Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba apar topar hastaneye kaldırıldı.
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezinde pazarda esnaf ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı.
Bilinç kaybı yaşadığı belirtilen Ağbaba için çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ağbaba’ya ilk müdahaleyi pazar yerinde yaptı.
Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Ağbaba’nın tetkiklerinin sürdüğü öğrenildi.
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