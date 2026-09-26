Uyuşturucu soruşturmasından Yeni Partili vekil çıktı! Bir yanda 5 milyon dolar bir yanda kumar

Ankara’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan şüpheli Arda Birinci’nin telefon ve diğer dijital materyalleri incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre dijital incelemelerde Birinci’nin bazı siyasetçiler ve kamu görevlileriyle gerçekleştirdiği yazışmalara ulaşıldı.

YENİ PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ERDEM’LE YAZIŞMALAR MERCEK ALTINDA

Dijital incelemede öne çıkan kayıtların başında, güncel TBMM kayıtlarında Yeni Parti Antalya Milletvekili olarak yer alan Mustafa Erdem’le gerçekleştirildiği belirtilen yazışmalar geliyor.

Birinci’nin telefonunda yer alan bazı mesajlarda Erdem’e doğrudan hitap edildiği, Muhittin Böcek lehine yürütülmek istendiği belirtilen bir süreç ile 5 milyon dolarlık ödeme meselesinin birlikte konuşulduğu görülüyor.

Soruşturma kapsamında incelenen mesajların içeriğine göre 5 milyon dolarlık paranın, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde sonuç alınmasına yönelik “iş takibi” amacıyla verildiği ileri sürülüyor.

Yazışmalarda, söz konusu işin sonuçlandırılamadığı ve bunun ardından 5 milyon doların geri verilmesinin gündeme geldiği, para iadesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığına ilişkin ifadelerin bulunduğu belirtiliyor.

Mesajlardan birinde Mustafa Erdem’e hitaben: “Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için...” ifadesinin kullanıldığı görülüyor.

YENİ PARTİLİ ERDEM'E 5 MİLYON DOLAR, NASIL VE HANGİ AMAÇLA VERİLDİ?

Aynı mesaj trafiğinde Murat Etöz’ün de adının geçtiği, 5 milyon dolarlık paranın akıbetinin ve iadesinin tartışıldığı belirtiliyor. Konunun parti yönetimine ve medyaya taşınacağı yönünde ifadelerin de mesajlara yansıdığı kaydediliyor.

Adli makamların; paranın kim tarafından temin edildiği, kime veya kimlere ulaştırıldığı, Mustafa Erdem ve Murat Etöz’ün bu süreçteki konumlarının ne olduğu, Adli Tıp’ta herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığı ve işin gerçekleştirilememesi sonrasında bir iade yapılıp yapılmadığını mali kayıtlar, HTS verileri ve dijital materyaller üzerinden araştırması bekleniyor.

“YENİ PARTİLİ ERDEM'İN BULUNDUĞU GRUPTA YASADIŞI KUMAR YAZIŞMALARI TESPİT EDİLDİ”

Birinci’nin telefonunda bulunduğu belirtilen “Bacanaklar” isimli WhatsApp grubundaki başka yazışmalarda da Mustafa Erdem ismi yer alıyor. 17 Nisan 2024 tarihli olduğu belirtilen konuşmada, telefonda “Mustafa Erdem CHP Antalya Vekil” şeklinde kayıtlı hesaptan “Biz kumara gidiyoruz” mesajının gönderildiği görülüyor.

Mesajın ardından grup içerisinde üzerinde poker fişlerinin bulunduğu bir masa görüntüsünün paylaşıldığı, konuşmanın devamında “5000 söyle geliyom” ve “Seviliyorsunuz gençler” ifadelerinin yer aldığı belirtiliyor. Mustafa Erdem hâlen Yeni Parti Antalya Milletvekili. “CHP Antalya Vekil” ifadesi ise dijital materyalde telefon rehberinde kayıtlı olan isimden kaynaklanıyor.

Birinci’nin telefonundan çıktığı belirtilen başka bir yazışmada da kumar ve borçlanmaya ilişkin ifadeler bulunuyor. Konuşmada “Oğuz’un götürdüğü yer, aynı oynadığımız yer.” mesajının ardından “Çok mu verdin?” sorusuna “Evet, hatta yüz elli beş borçlandım. Tektim, hırs yaptım.” yanıtının verildiği görülüyor. Konuşmanın devamında ise “Abi yalnız oynama artık” ve “Mekân değiştirelim biraz” ifadeleri yer alıyor.

ARDA BİRİNCİ’NİN AYHAN BORA KAPLAN VE CENGİZ HALİÇ’LE SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Birinci’nin dijital materyallerinin incelenmesinde dikkat çeken bir başka bulgu ise Ayhan Bora Kaplan ve Cengiz Haliç’le çekilmiş fotoğraflar oldu.

Ele geçirilen görüntülerde Arda Birinci’nin, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ile hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç’le samimi şekilde birlikte görüntülendiği görülüyor.

Fotoğraflarda Birinci’nin Kaplan ve Haliç’le yakın pozlar vermesi, soruşturma kapsamında Birinci’nin çevresi ve irtibatlarının da ayrıca incelenmesini gündeme getirdi. Görüntülerin hangi tarihte ve nerede çekildiği ile Birinci’nin Kaplan ve Haliç’le ilişkisinin niteliğinin dijital incelemeler ve diğer soruşturma delilleriyle araştırılması bekleniyor.

SİYASETÇİLER VE KAMU GÖREVLİLERİYLE İRTİBATLAR İNCELENİYOR

Dijital materyallerde adı geçen isimlerden biri de Murat Etöz oldu. Soruşturma kapsamında paylaşılan bilgiye göre Etöz, son operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Etöz’ün özellikle Mustafa Erdem’le bağlantılı mesajlarda geçen 5 milyon dolarlık para meselesindeki konumu ile soruşturmanın diğer şüphelileriyle ilişkileri inceleniyor.

Dijital materyallerde Birinci’nin bazı siyasetçiler ve kamu görevlileriyle yaptığı başka yazışmalar da tespit edildi.

İncelenen mesajlarda şüphelinin bazı kişilerle kadınlar konusunda irtibat kurduğu ve kadın teminine aracılık edildiğine yönelik görüşmeler bulunduğu belirtiliyor. Yazışmaların kimlerle, hangi tarihlerde ve hangi kapsamda gerçekleştirildiğine ilişkin inceleme sürüyor.

DİJİTAL MATERYALLERLE MALİ TRAFİK İNCELEMESİ YAPILIYOR

Soruşturmada bundan sonraki aşamada özellikle Mustafa Erdem’le gerçekleştirildiği belirtilen yazışmaların tüm dijital ve mali unsurlarıyla incelenmesi bekleniyor.

Muhittin Böcek lehine Adli Tıp’ta iş takibi yapıldığı iddiası, mesajlarda geçen 5 milyon doların kaynağı ve akıbeti, işin sonuçlandırılamaması üzerine gündeme geldiği belirtilen para iadesi ile Mustafa Erdem ve Murat Etöz arasındaki irtibatların ayrı ayrı araştırılacağı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra Arda Birinci’nin Ayhan Bora Kaplan ve Cengiz Haliç’le görüntülerinin hangi döneme ait olduğu, taraflar arasındaki irtibatın niteliği ve bu ilişkinin soruşturma kapsamındaki diğer kişilerle herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı da inceleme konusu olacak.

Telefon trafiği, mesaj kayıtları, banka hareketleri ve varsa üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin karşılaştırılmasıyla yazışmalarda tespit edilen konuların arka planının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.