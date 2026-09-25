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Gündem Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?
Gündem

Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?

Yeniakit Publisher
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Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?

Yemen’deki gelişmeler ve Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek’e yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında desteğin istihbarat, lojistik ve mühimmattan daha ileri askeri desteğe kadar uzanabileceğini söyledi. Ancak Erdoğan, Yemen için otomatik bir askeri müdahale senaryosu yazılmaması gerektiğinin özellikle altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek’in, İran veya müttefiklerinin Irak ve Yemen üzerinden Suudi Arabistan’a gerçekleştirebileceği saldırılar karşısında Türkiye’nin müdahale edip etmeyeceğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın İran, İsrail veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak görülmesinin doğru olmadığını belirtti. Anlaşmaya göre üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını hatırlattı.

Erdoğan askeri desteğin sınırını açıkladı

Türkiye’nin vereceği karşılığın saldırıya uğrayan ülkenin talebi ve ihtiyaçlarına göre şekilleneceğini belirten Erdoğan, desteğin istihbarat, lojistik veya mühimmat şeklinde olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tehdidin boyutuna bağlı olarak “daha ileri askeri desteğin” de gündeme gelebileceğini ifade etti. Böyle bir kararın ilgili siyasi ve askeri mekanizmaların koordinasyonuyla alınacağını kaydetti.

Peki Mehmetçik Yemen’e gidecek mi?

Erdoğan’ın açıklamasında Türkiye’nin Yemen’e asker göndereceğine ilişkin alınmış bir karar bulunmuyor. Aksine Cumhurbaşkanı, Irak, Yemen veya başka bir yerde yaşanabilecek her olay için şimdiden otomatik bir askeri senaryo oluşturmanın doğru olmayacağını açıkça vurguladı.

Dolayısıyla Ankara’nın mesajı, “Yemen’e asker gönderilecek” değil; saldırıya uğrayan müttefikin talebi ve tehdidin boyutuna göre askeri destek dahil farklı seçeneklerin değerlendirilebileceği şeklinde.

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