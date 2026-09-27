30 yıllık besiciliğini modern tesise taşıdı! 10 milyon TL hibe desteğiyle 350 hayvanlık çiftlik kurdu

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanan Yıldız, Aşağıçitli Mahallesi'nde 2 bin 400 metrekarelik alanda ahır, yem deposu, gübre çukuru ile çeşitli makine ve ekipmanların bulunduğu modern bir hayvancılık tesisi kurdu. Tesiste 3 çalışanıyla 350 büyükbaş hayvan yetiştiren Yıldız, teknolojik imkanlardan yararlanarak hayvanların bakım ve beslenme işlemlerini daha düzenli ve verimli şekilde gerçekleştiriyor. Alt kısmı ızgaralı, otomatik yemleme ve sulama ile gübre sıyırma sistemlerinin bulunduğu, kışın uygun sıcaklık, nem ve hava sirkülasyonunun sağlandığı modern bir çiftliğe kavuşan Yıldız, hayvan sayısını 1000 büyükbaşa çıkararak bölgedeki besiciliğin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.