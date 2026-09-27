30 yıllık besiciliğini modern tesise taşıdı! 10 milyon TL hibe desteğiyle 350 hayvanlık çiftlik kurdu

Hayvancılığın geliştirilmesinde devlet desteğinin önemli olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti: "Tesis yaklaşık 21,5 milyon liraya mal oldu. Bunun 10 milyon lirasını devlet hibesi olarak aldım. Burası düz bir araziydi. Devlet desteği olmasaydı kendi imkanlarımızla böyle bir tesis yapamazdık. Aldığımız 10 milyon liralık hibe desteğiyle tüm kaba inşaatı tamamladık. Kapasiteyi artırmayı hedefliyorum. Buradaki tesisimin kapasitesini 1000 büyükbaşa çıkarmak istiyorum. Bunu da devletin desteğiyle yapacağım inşallah. Bölgede hayvancılığın gelişmesine ve üretimin artırılmasına katkı sağlamak istiyoruz."