  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adana'da feci kaza: Yolcu otobüsü direğe girdi! Zonguldak açıklarında dev keşif! TPAO yeni petrol rezervini buldu, hemen harekete geçti Başsavcılıktan Fatma Betül Sayan Kaya ve ailesi için karar Dünyanın ilk insansız su altı ana gemisi inşa ediliyor! Gizli tersanedeki devasa savaş canavarı ortaya çıktı Yeniden Refah Partili isimden olay tepki! Yanına birden yaklaşınca korumasına patladı 30 yıllık besiciliğini modern tesise taşıdı! 10 milyon TL hibe desteğiyle 350 hayvanlık çiftlik kurdu Yeni işiyle ters köşe yaptı! Esra Erol öyle bir sektöre girdi ki, herkes şaştı kaldı Batrakov'dan Galatasaray taraftarına övgüler Yunanistan, o skandal sonrası ayağa kalktı: Türkiye ne yapıyor, biz ne yapıyoruz? Cüzdanınızdaki o kartı hemen kontrol edin! Gizli tuzak deşifre oldu, paranızı bir anda eritebilir
Kobi
6
Yeniakit Publisher
30 yıllık besiciliğini modern tesise taşıdı! 10 milyon TL hibe desteğiyle 350 hayvanlık çiftlik kurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

30 yıllık besiciliğini modern tesise taşıdı! 10 milyon TL hibe desteğiyle 350 hayvanlık çiftlik kurdu

Van’da yaklaşık 30 senedir geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapan Zahir Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle 350 büyükbaş hayvan kapasiteli modern tesis kurdu.

#1
Foto - 30 yıllık besiciliğini modern tesise taşıdı! 10 milyon TL hibe desteğiyle 350 hayvanlık çiftlik kurdu

Van’da yıllardır geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapan Zahir Yıldız, işini modern bir tesise taşıdı. İpekyolu ilçesinde yaşayan 8 çocuk babası 60 yaşındaki Yıldız, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini modern şartlarda sürdürmek ve işletmesini büyütmek amacıyla geçen yıl hazırladığı projeyi İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne sundu.

#2
Foto - 30 yıllık besiciliğini modern tesise taşıdı! 10 milyon TL hibe desteğiyle 350 hayvanlık çiftlik kurdu

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanan Yıldız, Aşağıçitli Mahallesi'nde 2 bin 400 metrekarelik alanda ahır, yem deposu, gübre çukuru ile çeşitli makine ve ekipmanların bulunduğu modern bir hayvancılık tesisi kurdu. Tesiste 3 çalışanıyla 350 büyükbaş hayvan yetiştiren Yıldız, teknolojik imkanlardan yararlanarak hayvanların bakım ve beslenme işlemlerini daha düzenli ve verimli şekilde gerçekleştiriyor. Alt kısmı ızgaralı, otomatik yemleme ve sulama ile gübre sıyırma sistemlerinin bulunduğu, kışın uygun sıcaklık, nem ve hava sirkülasyonunun sağlandığı modern bir çiftliğe kavuşan Yıldız, hayvan sayısını 1000 büyükbaşa çıkararak bölgedeki besiciliğin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

#3
Foto - 30 yıllık besiciliğini modern tesise taşıdı! 10 milyon TL hibe desteğiyle 350 hayvanlık çiftlik kurdu

Yıldız, 30 yıldır geleneksel yöntemlerle yaptığı hayvancılığı modern imkanlarla sürdürmeye çalıştığını söyledi. Hayvancılığı geliştirerek ekonomiye katkı sağlamak istediğini belirten Yıldız, "Yıllardır böyle modern bir tesisimizin olmasını istiyorduk. Kendi imkanlarımızla yaptığımız derme çatma yerlerde hayvancılık yapıyorduk ve çok zorlanıyorduk. Şimdi çok şükür rahatız. Tesisimiz modern ve temiz." dedi.

#4
Foto - 30 yıllık besiciliğini modern tesise taşıdı! 10 milyon TL hibe desteğiyle 350 hayvanlık çiftlik kurdu

Hayvancılığın geliştirilmesinde devlet desteğinin önemli olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti: "Tesis yaklaşık 21,5 milyon liraya mal oldu. Bunun 10 milyon lirasını devlet hibesi olarak aldım. Burası düz bir araziydi. Devlet desteği olmasaydı kendi imkanlarımızla böyle bir tesis yapamazdık. Aldığımız 10 milyon liralık hibe desteğiyle tüm kaba inşaatı tamamladık. Kapasiteyi artırmayı hedefliyorum. Buradaki tesisimin kapasitesini 1000 büyükbaşa çıkarmak istiyorum. Bunu da devletin desteğiyle yapacağım inşallah. Bölgede hayvancılığın gelişmesine ve üretimin artırılmasına katkı sağlamak istiyoruz."

#5
Foto - 30 yıllık besiciliğini modern tesise taşıdı! 10 milyon TL hibe desteğiyle 350 hayvanlık çiftlik kurdu

Van'da hayvanların kesimi ve pazarlanması konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktaran Yıldız, hayvanlarını Kars ve Kayseri'ye götürmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Yıldız, "Van'da yeterli pazar ve kesimhane bulunmuyor. Büyük bir şirketin olmaması da üreticileri zorluyor. Sadece birkaç kasapla bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz." diye konuştu. Çiftliği ziyaret eden Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan ve beraberindeki ekip de hayvanların bakımı ve işletmenin geliştirilmesi konusunda Yıldız'a teknik destek ve danışmanlık sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar
Gündem

Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de bulunan Türkevi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "İsrail artık çok ağır bedeller ödemek z..
Antalya ve Isparta'da çare bulamadı!
Sağlık

Antalya ve Isparta'da çare bulamadı!

Uzun süredir karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle farklı illerdeki hastanelere başvuran 30 yaşındaki genç, mesanesinin arkasında tespit edi..
Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özgür’den fonlar mı kesildi?
Gündem

Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özgür’den fonlar mı kesildi?

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, “Değişim” diye ortaya çıkıp CHP’yi ele geçirdiğinden beri bu isimlerden fonlanıp en büyük desteği veren fondaş..
Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!
Gündem

Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!

NATO'nun Baltık bölgesindeki hava devriyesi sırasında birden fazla Rus askeri uçağının tespit edilmesi üzerine Estonya'da konuşlu Türk F-16 ..
Mustafa Ilıcalı'dan muhalefete Erdoğan çağrısı
Gündem

Mustafa Ilıcalı'dan muhalefete Erdoğan çağrısı

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, siyasi partilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı etrafında birleşmesi ..
Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklandı
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklandı

Fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem yaptığı tespit edilen 12 kişiden 5'i hakkı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23