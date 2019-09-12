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Yemen'de BAE'nin Sokotra temsilcisine, devlet kurumlarına saldırı suçlaması

12 Eylül 2019 Perşembe 01:04
Yemen'de BAE'nin Sokotra temsilcisine, devlet kurumlarına saldırı suçlaması

SOKOTRA (AA) - Yemen'in Sokotra Valisi Remzi Mahrus, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kentteki temsilcisi ile Güney Geçiş Konseyi'nden bazı kişileri devlet kurumlarına saldırmakla suçladı.

Mahrus yaptığı yazılı açıklamada, BAE temsilcisi Halfan el-Mezrui'nin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı kişilerden oluşan bir grupla elektrik kurumuna baskın düzenlediğini belirtti.

Mezrui ile beraberindeki grubun, jeneratör ve trafolara el koyduğunu aktaran Mahrus, devlet kurumlarına yönelik bu saldırının kabul edilemez bir davranış olduğunu ve buna derhal son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Emniyet teşkilatına, devlet kurumları için takviye koruma gücü oluşturma talimatı verdiklerini ifade eden Mahrus, "Sokotra halkına yönelik hizmetlerin aksamasını ve fitne çıkarmayı hedefleyenlerin başarılı olamayacağını" ifade etti.

Sokotra Valiliği Basın Sekreteri Muhammed Abdullah es-Sokotri ise önceki gün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sokotra'nın pek çok bölgesinde 4 gündür aralıksız elektrik kesintisi yaşandığını bildirmişti.

Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.





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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 01:04
  1. Sokotra
  2. Yemen

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