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Aktüel Yemen'de BAE destekli GGK, son 3 ayda 120 hak ihlali yapmakla suçlandı
Aktüel

Yemen'de BAE destekli GGK, son 3 ayda 120 hak ihlali yapmakla suçlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:50:16 -
Yemen'de BAE destekli GGK, son 3 ayda 120 hak ihlali yapmakla suçlandı

ADEN (AA) - Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ni (GGK) son 3 ayda sivillere karşı 120 hak ihlalinde bulunmakla suçladı.

SAM'dan yapılan yazılı açıklamada, GGK'nin Aden'de son üç ayda 120 hak ihlali yaptığı ve aralarında selefi liderler ve sivil halkın da olduğu 50 kişiyi keyfi olarak alıkoyduğu belirtildi.

Açıklamada, Hüseyin Mervan el-Arşi'nin (20) Aden'de alıkonulduğu yerde işkence sırasında öldüğü, birçok suikast vakasının gerçekleştiği ve kuzey bölgelerde yaşayan kişilerin zorla göç ettirildiğinin gözlemlendiği kaydedildi.

Hak ihlallerinin endişe verici bir şekilde arttığı belirtilen açıklamada, GGK'den alıkoydukları herkesi serbest bırakması ve uluslararası insan hakları kanununa uyması istendi.

Daha önce yaptığı açıklamada insan haklarına uyacağını belirten GGK'den şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü sağlamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) raporlarına göre, Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma muhtaç.

Ülkede 112 bin civarı insan doğrudan çatışmalarda veya savaş sebebiyle baş gösteren insani krizler neticesinde hayatını kaybetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



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