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Yemen Vakıflar Bakanı Atıyye'den halka "bayram namazını evde kılın" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 03:45:56 -
Yemen Vakıflar Bakanı Atıyye'den halka "bayram namazını evde kılın" çağrısı

ADEN (AA) - Yemen Vakıflar Bakanı Ahmed Atıyye, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla halkı bayram namazını evde kılmaya çağırdı.

Atıyye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkese, bayram sevincini cenaze mevsimine dönüştürmeme çağrısı yapıyorum. Sosyal mesafe bugün dini bir sorumluluk haline gelmiştir. Evinizde namaz kılın. Bayram namazında bir araya gelmeyin ve virüsün yayılmasına sebebiyet vermeyin." ifadesini kullandı.

Atıyye, bayram namazının sünnet, toplumun salgından korunmasının ise farz olduğunu kaydetti.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı 30 can kaybı, 184 de vaka bulunuyor.



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