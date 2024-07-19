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Gündem Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden flaş İsrail açıklaması!
Gündem

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden flaş İsrail açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 10:14:00 - 2024-07-19 10:15:09

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail sistemlerini devre dışı bırakan 'Yafa' adlı yeni insansız hava aracını kullanarak ABD büyükelçiliği binası yakınında Tel Aviv'e düzenlenen ve bir ölümle sonuçlanan benzeri görülmemiş insansız hava aracı saldırısını üstlendi ve bu andan itibaren şehrin güvensiz olduğunu ilan etti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail sistemlerini devre dışı bırakan 'Yafa' adlı yeni insansız hava aracını kullanarak ABD büyükelçiliği binası yakınında Tel Aviv'e düzenlenen ve bir ölümle sonuçlanan benzeri görülmemiş insansız hava aracı saldırısını üstlendi ve bu andan itibaren şehrin güvensiz olduğunu ilan etti.

İsrail'in Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında yaptığı operasyonlar, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından uzun süredir eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları örgütleri, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirdi. Özellikle sivillere yönelik şiddet, evlerin yıkılması, çocukların ve kadınların hedef alınması gibi eylemler, bu eleştirilerin başında geliyor.

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Yorumlar

BEKİR KALINSAZLIOĞLU

Yemenli kardeşlerimizi tebrik ediyorum!!! Allah c.c. başarılarını artırsın, diğer müslüman ülkelerin kulağına küpe olsun bu hareket!!! demek ki oluyormuş !!! demek ki siyonistan vurulabiliyormuş!!! demek ki masumları katleden siyonist köpeklere de cehennem yaşatılabiliyormuş!!! bravo size Yemenliler!!!! Alllah c.c. sizden razı olsun...ZAFER MÜSLÜMANLARIN OLACAK İNŞALLAH...aminnn.

Vahap Kalyoncu

Bu utanmaz arlanmaz siyonist şimdi de bu olayı bahane ederek istediği her yeri vurur ve ben haklıyım der oysa bütün bunların baş sebebinin kendisi olduğu gerçeğini hep saklar ve kabul etmez.
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