Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden flaş İsrail açıklaması!

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail sistemlerini devre dışı bırakan 'Yafa' adlı yeni insansız hava aracını kullanarak ABD büyükelçiliği binası yakınında Tel Aviv'e düzenlenen ve bir ölümle sonuçlanan benzeri görülmemiş insansız hava aracı saldırısını üstlendi ve bu andan itibaren şehrin güvensiz olduğunu ilan etti.

İsrail'in Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında yaptığı operasyonlar, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından uzun süredir eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları örgütleri, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirdi. Özellikle sivillere yönelik şiddet, evlerin yıkılması, çocukların ve kadınların hedef alınması gibi eylemler, bu eleştirilerin başında geliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO