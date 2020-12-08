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Aktüel Yemen riyalindeki sert düşüşü protesto eden Taizli fırıncılar kepenk indirdi
Aktüel

Yemen riyalindeki sert düşüşü protesto eden Taizli fırıncılar kepenk indirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:38:02 -
Yemen riyalindeki sert düşüşü protesto eden Taizli fırıncılar kepenk indirdi

TAİZ (AA) - Yemen'in batısında yer alan Taiz kentindeki fırıncılar, Yemen riyalindeki sert düşüşü protesto için greve gitti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentte hükümetin kontrolü altında bulunan bölgelerdeki fırınlar, riyaldeki sert düşüşe ve un fiyatlarındaki yükselişe tepki için kepenk indirdi.

AA muhabirine konuşan fırıncılar, bir somun ekmek fiyatının 25 riyalden 30 riyale çıkmasını talep ettiklerini aktardı.

Yemen riyali, son günlerde tarihinin en düşük seviyesini kaydetmiş ve 1 ABD doları 900 riyal civarında işlem görmüştü.

Yemen'deki BM Dünya Gıda Programı, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkede iç savaşın başlamasından bu yana Yemen riyalinin yüzde 250 değer kaybettiğini bildirmişti.

- Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

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