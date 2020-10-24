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Aktüel Yemen ordusunun operasyonunda 13 Husi milis öldü
Aktüel

Yemen ordusunun operasyonunda 13 Husi milis öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:46:14 -
Yemen ordusunun operasyonunda 13 Husi milis öldü

ADEN (AA) - Yemen ordusunun, ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husilere ait mevzilere düzenlediği operasyonda 13 milisin öldüğü bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen ordusuna bağlı birlikler sabah saatlerinde Marib'in batısındaki El-Mahdara cephesine operasyon düzenledi.

Husilerin konuşlandığı bazı mevzilerin ele geçirildiği operasyonda 13 milisin de öldürüldüğü ifade edildi.

Ordu birliklerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Marib ve El-Cevf kentlerinde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.




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