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Aktüel Yemen ordusu bazı önemli noktaları Husilerden kurtardı
Aktüel

Yemen ordusu bazı önemli noktaları Husilerden kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 22:02:50 -
Yemen ordusu bazı önemli noktaları Husilerden kurtardı

MARİB (AA) - Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki petrol zengini Marib vilayetinde, İran destekli Husilerin elindeki bazı önemli bölgelerde kontrolü sağladı.

Yemen Ordu Sözcüsü Abduh Mecli'nin orduya bağlı enformasyon merkezindeki açıklamasında, ordu birlikleri ve halk direniş güçlerinin Husilerin, Marib vilayetinde konuşlandığı El-Muhaddara, Mahliya ve Rahbe bölgelerine koalisyon güçlerinin hava desteğiyle ani bir operasyon düzenlediğini belirtti.

Mecli, bazı önemli bölgeler ile köylerin ve vadilerin Husilerden kurtarıldığı operasyonu "başarılı" şeklinde değerlendirdi.

Operasyonda Husilerden onlarca milisin öldüğünü ve yaralandığını kaydeden Mecli, Husilerin ekipmanlarının ve silahlarının da kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Mecli, Yemen ordusunun Marib, Sana ve Cevf'te savunmadan hücuma geçmesinin ardından Husilerin ciddi bir gerileme yaşadığını ifade etti.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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