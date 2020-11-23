  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen hükümeti: Ülkedeki krizin çözümü için BM'nin hazırladığı bildiriye olumlu yaklaşıyoruz
Aktüel

Yemen hükümeti: Ülkedeki krizin çözümü için BM'nin hazırladığı bildiriye olumlu yaklaşıyoruz

Yeniakit Publisher
2020-11-23 20:39:28 -
Yemen hükümeti: Ülkedeki krizin çözümü için BM'nin hazırladığı bildiriye olumlu yaklaşıyoruz

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, ülkedeki krizin siyasi yollarla çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths tarafından hazırlanan "ortak bildiri" metnine olumlu yaklaştığını duyurdu.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Griffiths ile sanal ortamda bir görüşme gerçekleştirdi.

Ülkedeki barış sürecinin ele alındığı görüşmede Hadrami, Yemen hükümetinin BM'nin bu konuda sarf ettiği çabaları desteklediğini ve "ortak bildiri" dahil tüm öneri ve girişimlere olumlu yaklaştığını belirtti.

Hadrami, hükümetin, barış için gerekli ortamı sağlamayı ve yeni çatışma dalgalarının önüne geçmeyi istediğini kaydetti.

Griffiths de Yemen'de krizin kapsayıcı çözümüne hazırlık bağlamında "ortak bildiri" projesi üzerinde anlaşmaya varmanın önemine işaret etti.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Husiler genellikle, diyalog ortamının oluşması için Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırılarının durması gerektiğini belirtiyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths mart ayında ülkedeki krizin çözümü için hükümet ile Husilere "ortak bildiri" metni sunmuştu. Söz konusu bildirinin en önemli maddeleri arasında "ateşkesin sağlanması, siyasi müzakerelerin yeniden başlaması ve tüm esirlerin serbest bırakılması" yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Erdoğan Arınç ile yollarını tamamen ayırdı"

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya tahliye çağrısına gösterdiği sert tepkiyle Bülent Arınç ile yol..
Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”
Siyaset

Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Gökçek, "45 mil..
İYİ Parti'de istifalar peş peşe! 5 kritik isim bıraktı
Siyaset

İYİ Parti'de istifalar peş peşe! 5 kritik isim bıraktı

İYİ Parti Kayseri teşkilatında, aralarında parti kurucuları ve geçmişte yönetimde görev almış 5 ismin istifa ettiği öğrenildi...
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay