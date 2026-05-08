Mısır'da Yıldırımhan heyecanı: Müslümanların onur kaynağı...

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN'ın uluslararası toplumda getirdiği yankı sürüyor. Mısır merkezli yayın kuruluşu Alqanat 9'da yayınlanan bir program sırasında konuşan sunucu Alaa El Salih, Türkiye'nin envanterindeki yeni füzeye ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı.

Mısırlı sunucu konuşmasında, "Saygıdeğer izleyiciler, YILDIRIMHAN sizleri selamlıyor. YILDIRIMHAN'ın; İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyor ve sizlere şunu soruyoruz, Türkiye (bugünden önce küresel güç dengelerinde nasıl bir konumdaydı ve) YILDIRIMHAN füzesinin duyurulmasının ardından nasıl bir konuma geldi?" ifadelerini kullandı.

"GÜÇ DENGELERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİREN JEOSTRATEJİK BİR DÖNÜŞÜM MÜ?"

El Salih, YILDIRIMHAN füzesinin karakteristiklerine dikkat çekerek, "Türkiye'nin 6 bin kilometre menzile sahip ve 25 Mach hızı aşan hıza sahip kıtalararası bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor? Bu sadece teknolojik bir gelişme mi? Ya da güç dengelerini yeniden şekillendiren jeostratejik bir dönüşüm mü? Türkiye bugün yapılan bu açıklamanın ardından bölgede, hatta dünyada rolünü nasıl yeniden tanımlayacak?" dedi.

"ÇAĞIMIZIN İTTİFAKLARINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR"

Türkiye'nin bölgesel stratejik ortaklarıyla ilişkilerine dikkat çeken gazeteci, "Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda. Bu çerçevede dost ülkelerle ilişkiler, özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler bu dönüşüm ışığında nasıl gelişti? İki ülke arasındaki koordinasyon bugün daha derin hale gelip bölgesel istikrar için yeni bir eksen oluşturarak çağımızın ittifaklarını yeniden şekillendiriyor" dedi.

El Salih'in ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.