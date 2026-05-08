  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ekonomisinde finansal borç yükü azalıyor! Milli ekonominin borçluluk oranları dünya devlerini geride bıraktı! Kim seçti, nasıl seçti, araştırmadan mı seçti? AK Gençlik konserinde LGBT destekçisi şarkıcı Sağlık Bakanlığı'ndan flaş hantavirüs açıklaması Bakan Kacır’dan flaş GÖKDOĞAN füzesi açıklaması: Bu kabiliyeti elde eden dünyadaki ilk ülke olduk Mahkeme vicdanları yaraladı! Ahlaksız Mabel Matiz’e ödül gibi karar Mukaddes Ölçülerimizle Oynamayın! Mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı! Muhittin Böcek’ten de ‘siyasi dava’ taktiği En büyük destekçileri CHP’di: Bayrak düşmanı DHKP-C'li böyle paketlendi Muhalefet İçindeki "Besleme Medya" Yılmaz Özdil CHP’yi yine topa tuttu Bakan Yumaklı “Kayıplarımızı geri kazanacağız” Tarımda altın yıl müjdesi
Dünya Mısır'da Yıldırımhan heyecanı: Müslümanların onur kaynağı...
Dünya

Mısır'da Yıldırımhan heyecanı: Müslümanların onur kaynağı...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mısır'da Yıldırımhan heyecanı: Müslümanların onur kaynağı...

Mısır'da YILDIRIMHAN heyecanı yaşanıyor. Mısır televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan sunucu Alaa El Salih, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN'a ilişkin gururlandıran ifadeler kullandı. El Salih, 'YILDIRIMHAN'ın; İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz' dedi.

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN'ın uluslararası toplumda getirdiği yankı sürüyor. Mısır merkezli yayın kuruluşu Alqanat 9'da yayınlanan bir program sırasında konuşan sunucu Alaa El Salih, Türkiye'nin envanterindeki yeni füzeye ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı.

Mısırlı sunucu konuşmasında, "Saygıdeğer izleyiciler, YILDIRIMHAN sizleri selamlıyor. YILDIRIMHAN'ın; İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyor ve sizlere şunu soruyoruz, Türkiye (bugünden önce küresel güç dengelerinde nasıl bir konumdaydı ve) YILDIRIMHAN füzesinin duyurulmasının ardından nasıl bir konuma geldi?" ifadelerini kullandı.

 

"GÜÇ DENGELERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİREN JEOSTRATEJİK BİR DÖNÜŞÜM MÜ?"

El Salih, YILDIRIMHAN füzesinin karakteristiklerine dikkat çekerek, "Türkiye'nin 6 bin kilometre menzile sahip ve 25 Mach hızı aşan hıza sahip kıtalararası bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor? Bu sadece teknolojik bir gelişme mi? Ya da güç dengelerini yeniden şekillendiren jeostratejik bir dönüşüm mü? Türkiye bugün yapılan bu açıklamanın ardından bölgede, hatta dünyada rolünü nasıl yeniden tanımlayacak?" dedi.

 

"ÇAĞIMIZIN İTTİFAKLARINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR"

Türkiye'nin bölgesel stratejik ortaklarıyla ilişkilerine dikkat çeken gazeteci, "Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda. Bu çerçevede dost ülkelerle ilişkiler, özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler bu dönüşüm ışığında nasıl gelişti? İki ülke arasındaki koordinasyon bugün daha derin hale gelip bölgesel istikrar için yeni bir eksen oluşturarak çağımızın ittifaklarını yeniden şekillendiriyor" dedi.

El Salih'in ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede
Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede

Gündem

Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede

Gölge düşürmeye çalışanlar rezil olacak! SAHA 2026’da Yıldırımhan Rüzgarı
Gölge düşürmeye çalışanlar rezil olacak! SAHA 2026’da Yıldırımhan Rüzgarı

Gündem

Gölge düşürmeye çalışanlar rezil olacak! SAHA 2026’da Yıldırımhan Rüzgarı

BAYKAR ve ASELSAN’dan çifte sözleşme! Yıldırımhan uykularını kaçırdı
BAYKAR ve ASELSAN’dan çifte sözleşme! Yıldırımhan uykularını kaçırdı

Gündem

BAYKAR ve ASELSAN’dan çifte sözleşme! Yıldırımhan uykularını kaçırdı

Yunanistan ve İsrail’den önce füze onlara gitmiş: Kemalist Sözcü'nün Yıldırımhan ile imtihanı
Yunanistan ve İsrail’den önce füze onlara gitmiş: Kemalist Sözcü'nün Yıldırımhan ile imtihanı

Gündem

Yunanistan ve İsrail’den önce füze onlara gitmiş: Kemalist Sözcü'nün Yıldırımhan ile imtihanı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

mursiyi veren mısır kaybetti.. artık her alanda kayıpta... biz reisi hiç bir koşulda, hiç bir zaman yalnız, çaresiz bırakmayacağız... bakınız. 15 temmuz...

Bozok

İnşallah gardaşım bu roket sadece Türkiye'nin değil İslam'n da füzesidir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23