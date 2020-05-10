Yemen hükümeti Kızıldeniz'deki petrol tankerinden olası bir sızıntıdan Husileri sorumlu tuttu

Yemen Dışişleri Bakanı Abdullah el-Hadrami, Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam'ın bugün Safir petrol tankerinden herhangi bir sızıntı olmasının tüm sorumluğunu ABD destekli koalisyona yükleyen açıklamalarına twitter hesabından cevap verdi.

Husilerin yalan söylediğini ifade eden Hadrami, "Husiler yıllardır Birleşmiş Milletler (BM) bakım ekiplerinin Safir petrol tankerine ulaşmasını engelliyor. Hükümetin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Avrupa Birliğinin, Arap Birliğinin ve uluslararası toplumun çağrılarını reddediyorlar. Bugün bütün bu yaptıklarını bayağı bir şekilde inkar ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam bugün yaptığı açıklamada, "Çok önceden beri Safir petrol tankerine bakım yapılması çağrısında bulunuyoruz. Herhangi bir sızıntının tüm sorumluğu ABD destekli koalisyonundur. ABD, sağladığı siyasi koruma ve askeri destekle, saldırıların ve ablukanın devam etmesinden sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen hükümeti daha önce Husileri, 5 yıldır Hudeyde kıyısında bekleyen Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için Birleşmiş Milletler (BM) ekibine izin vermemekle suçlamıştı. Tankerin içindeki 1 milyon varili aşkın petrolün Kızıldeniz'de bir felakete neden olabileceğini belirten Yemen hükümeti, BM'den, Safir tankerinde inceleme yapılmasına izin vermesi için Husilere baskı uygulamasını istemişti.

Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

Söz konusu liman, ülkede ham petrol ihraç edilen 3 limandan biri olarak biliniyor ve daha çok Marib petrolünün ihracında rol oynuyor.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.





