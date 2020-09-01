Yemen hükümeti, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile müzakerelere yeniden başlama konusunda anlaştı

İSTANBUL (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile Riyad Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili müzakerelere yeniden başlama konusunda anlaştı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir'in huzurunda GGK heyetiyle görüştü.

Görüşme sırasında Riyad Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili müzakerelere yeniden başlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Görüşmede ayrıca teknokrat hükümetinin kurulması, askeri güçlerin Aden'den çıkarılması ve tüm güçlerin savaş cephesindeki yerlerine nakledilmesi konuları da ele alındı.

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK 25 Ağustos'ta Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için meşru hükümetle yürütülen müzakereleri askıya aldığını duyurmuştu. GGK karara gerekçe olarak hükümete bağlı güçlerin Ebyen'deki ateşkese uymaması ve gerilimi tırmandırmasını göstermişti.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemciler göndermesinden sonra 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı duyurulmuştu. Ateşkese rağmen GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmişti.



- Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler



Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı bir habere göre, Riyad yönetimi, Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.



Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.



Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.



Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.



Riyad Anlaşması, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanmıştı. Anlaşma, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması ve tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimini" öngörüyordu. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

