Yemen Başbakanından Husilere "Stockholm Anlaşmasını ihlal" suçlaması

ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Husileri "İsveç'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürmekle" suçladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Abdulmelik geçici başkent Aden'de Avrupa Birliği (AB) Yemen Delegasyonu Başkanı Antonia Calvo-Puerta, Fransa'nın Sana Büyükelçisi Christian Testo, Almanya'nın Sana Büyükelçi Yardımcısı Carola Müller-Holtkemper ve Hollanda'nın Sana Büyükelçi Yardımcısı Jam Van'ı kabul etti.

Abdulmelik, burada yaptığı açıklamada, "Husiler İsveç'te varılan ve tarafların Hudeyde'den ve limanlardan çekilmesi ile esir takasını içeren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye, sorumluluklarını yerine getirmekten kaçmaya devam ediyor. Bu da onların barışı sağlama konusunda ciddi olmadıklarını ortaya koyuyor." dedi.

Öte yandan AB Yemen Delegasyonu Başkanı Calvo ise Yemen halkının sıkıntılarını hafifletmek için daha fazla insani yardıma hazır olduklarını belirtti.

Calvo AB'nin Yemen'de meşru hükümeti destekleme konusunda kararlı olduğunu, halkın kanının akmasını durdurmayı ve barışı sağlamayı önemsediğini dile getirdi.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani de geçen hafta yaptığı açıklamada, Husileri Hudeyde'den çekilmeyi kabul etmemekle suçlamış ve bu durumun İsveç'te varılan anlaşmayı tehdit ettiğini söylemişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda (BMGK) geçen çarşamba günü yaptığı bilgilendirme konuşmasında, Yemen'de çatışan tarafların Hudeyde'deki ateşkese büyük ölçüde riayet ettiğini belirtmişti. Griffiths, Stockholm Anlaşması'nın Yemen halkına, "uluslararası toplumun ülkedeki çatışmaları bitirmek istediği" mesajını verdiğini aktarmıştı.

- Stockholm Anlaşması

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı. Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffith gözetimindeki söz konusu müzakerelerin sonucunda BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin (RRC) oluşturulmasına karar verilmişti. RRC'nin ilk toplantısı, Hudeyde'de BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde, Husiler ile hükümet güçlerinden üçer temsilcinin katılımıyla 2-4 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.