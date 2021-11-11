Yemekten sonra hemen çay içenler dikkat! Uzman doktor uyardı

Doç.Dr.V.Özlem Bozkaya, yemekten sonra hemen içilen çayın zararlı olduğuna dikkat çekti.

Demir eksikliği dünyada çok sık rastlanan bir beslenme sorunudur. Süt çocukları ve büyüme çağındaki çocuklar, gebeler ve vejetaryen diyetle beslenenlerde daha sık eksiklik görülmektedir. Kadınlarda demir depoları daha az olduğu için hemen hemen her üç kadından birinde demir eksikliğine bağlı kansızlık şikâyeti görülmektedir. Kadınlarda aşırı âdet görmeye bağlı aşırı kanama nedeniyle de demir eksikliği yaşanabilmektedir. Özellikle yiyeceklerin demir içeriğinin az olması ve demirin bağırsaklardan emilmesinin çok güç olması sebebi ile demir eksikliğine sık rastlanmaktadır.

Doç.Dr.V.Özlem Bozkaya, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Yemek sofrasındayken,çay bardağını hazır edenler, yemekle beraber çay, kahve tüketimi demir, çinko gibi minerallerin emilimini azaltıyor. Çayı, kahveyi yemekle değil; yemeklerden en az 1-2 saat sonra, genelde öğünler arasında tüketelim" ifadelerini kullandı.