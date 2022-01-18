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Ekonomi Yemeksepeti’nden “35 TL Altı Lezzetler”
Ekonomi

Yemeksepeti’nden “35 TL Altı Lezzetler”

Yemeksepeti, “35 TL Altı Lezzetler” adındaki yeni kategori listelemesini yayına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 21:43:00 -
Yemeksepeti’nden “35 TL Altı Lezzetler”

İsmail Çoban

Bu özel kategori aracılığıyla kullanıcılar, tüm Türkiye genelinde, 35 TL altında sunulan yemeklere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek. Binlerce restoran işletmesinin 35 TL altındaki en çok satan 2 ürün ve 2 menüsünün bulunduğu bu listelemeye Yemeksepeti platformları üzerinden erişmek mümkün olacak.

Leziz ve doyurucu alternatifler

27 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren Yemeksepeti, “35 TL Altı Lezzetler” listesini uygun bir bütçe ile leziz ve doyurucu alternatifler arayanlar için oluşturdu. Yemeksepeti’nin kullanıcı memnuniyeti odaklı iş anlayışı ile geliştirilen listede sadece ana yemek seçeneklerine yer verildi. Lezzet listeleri 45 bine yakın Yemeksepeti iş ortağı restoranın katılımıyla oluşturuldu. Bu restoran menüleri arasından özenle seçilmiş 35 TL altı ürün ve menüler, geleneksel Türk mutfağı lezzetlerden vejetaryen ve vegan alternatiflere kadar geniş bir çeşitliliğe sahip.

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