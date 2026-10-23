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Gündem Çanakkale’de yol çöktü, kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Gündem

Çanakkale’de yol çöktü, kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Çanakkale’de yol çöktü, kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde seyir halindeki kamyonun, yolda meydana gelen çökme nedeniyle devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Örenli ile Çalıdağ köyleri arasındaki dağlık alanda meydana geldi. Orman işçisi Levent K. henüz plakası belirlenemeyen kamyon ile seyir halindeyken yol çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü Levent K. yaralanırken, Fahrettin Cinkılıç ise olay yerinde hayatını kaybetti. Levent K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fahrettin Cinkılıç’ın cenazesi ise Bayramiç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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