thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

Yemeklerden önce papatya suyu içerseniz...

Papatyaları miniklerin başına tâc yapmak ne hoş olur. Onlar sağlığımızın da tacıdır desek yeri. Çünkü büyük şifalıı özelliği vardır.

27 Aralık 2018 Perşembe 19:24
Yemeklerden önce papatya suyu içerseniz...

Bitki asitli olduğu için tadı acıdır. Sarı papatyanın sakinleştirici ve ağrı kesici özelliği vardır. Sinir bozukluklarında, gebelerin mide bulantısında hazım bozukluklarına da iyi gelir. Soğuk olarak içildiği zaman iştahı açar ve hazmı kolaylaştırır. Sıcak olarak içildiğinde ise safrakesesi ağrılarını keser, gripte terlemeyi sağlayarak ateş düşürmeye yarar. Ama bunu sağlamak için içine bir miktar zencefil eklenmesinde yarar vardır. Huzursuzluk, soğuk algınlığı, kızamık, kulak ağrısı gibi çocuklarda sık görülen hastalıklarda da sarı papatya yararlıdır.

Sarı papatya suyu, adet zamanındaki kanama fazla olduğu zaman alınmamalıdır.

Yemeklerden bir saat önce içilecek papatya suyu iştah açar. Bu şifalı otun, karabasanları da önlediği ileri sürülür. Papatya suyunu tülbentten süzerek göz banyosu veya göz kompresi için de kullanabilirsiniz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:24
  1. papatya suyu
  2. papatya çayı
  3. papatyanın faydaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
    1. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    2. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    3. Putin'den Ermenistan açıklaması:..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda..
    6. ABD'den Çin'e yasak geliyor
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda..
    8. Mısır'da olumsuz hava şartları..
    9. Şanlıurfa'da tenis tesisi açıldı
    10. 17 Kasım terör örgütünün tutuklu..
    11. Yazıcıoğlu ile ilgili sosyal medya..
    12. Çocuğunuz her şeyden korkuyorsa...
    13. GÜNCELLEME - Kocaeli'de 4 günde 306..
    14. GÜNCELLEME - Ordu'da çöpte erkek..
    15. GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da akaryakıt..
    16. 'Köprü cezalarına af' kanunundan şok..
    17. Arkadaş mı, dost mu?
    18. Merakla bekliyordu! Kamu konutlarının..
    19. Çöpte bulunan cesetle ilgili korkunç..
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!