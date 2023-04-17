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Yerel Yemek siparişi verip gelen kuryeyi vurdular!
Yerel

Yemek siparişi verip gelen kuryeyi vurdular!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 10:12:00 -
Yemek siparişi verip gelen kuryeyi vurdular!

Restoran kuryesi sipariş götürdüğü adreste pompalı tüfekle vuruldu: 4 kişi yemek siparişi verip motokuryeye pusu kurdu!

Kimliği tespit edilemeyen 4 kişi bir restoranı arayarak sipariş verdi. Bir süre sonra S.Ö. isimli motokurye söz konusu adrese siparişi teslim etmeye gitti. Siparişi veren 4 kişi kuryeye pusu kurdu ve pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde S.Ö. isimli motokurye, çalıştığı restorana verilen yemek siparişini götürdüğü adreste kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı kurye hastanede tedaviye alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi, 222'nci Sokak üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 4 kişi, bir restoranı arayarak yemek siparişi verdi. Restoranda kurye olarak çalışan Ö.S., siparişleri istenen adrese götürdü. Ö.S., burada kendisini bekleyen 4 kişinin arasından biri tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonrası kalçasından yaralanan motokurye Ö.S. kanlar içerisinde yere yığıldı. 4 şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ö.S.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis saldırının sebebinin bulunması ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde aldığı siparişi teslim etmek üzere motorunu stop ederek aşağıya inen kurye, kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle saldırısına uğruyor. Görüntülerde şüphelilerin olay yerinden kaçması da yer aldı.
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Kaynak: DHA

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