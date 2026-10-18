Yemek sipariş etti! Hem annesini hem kuryeyi bıçakladı!

Melikgazi’nin Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes 1. Cadde üzerinde 5 katlı binada yaşayan E.A. ile siparişini getiren kurye Ö.Y. arasında hesap anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma binanın dışına taşarken, E.A. belinden çıkardığı bıçakla Ö.Y.’yi ve kavgayı ayırmaya çalışan kendi annesi S.A.’yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılar Ö.Y. ve S.A.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganı gözaltına aldı.

Kurye Ö.Y.’nin E.A.’nın siparişlerini evine getirdiği ve ikilinin hesap meselesi yüzünden tartıştığı anlar kuryenin kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde ikilinin daha sonra binanın önünde yeniden tartıştığı, E.A.’nın belinden çıkardığı bıçakla Ö.Y.’yi yaraladığı ve çevredeki vatandaşların kavgaya müdahale ettiği görüldü.