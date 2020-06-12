  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yemek pişirirken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:55:09 -
Yemek pişirirken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti.


Olay, öğle saatlerinde Çınar’a bağlı Sevindik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evrim Aker (27), elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Evrim Aker’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı