Yeme bizi Kemal Bey! Sen kendini uyanık mı zannediyorsun?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısındaki "İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz" sözlerinin inandırıcı olamadığına işaret eden Melih Altınok, "Öyle ya, evlat olsa İmamoğlu'nu konuşturmaya çalışırdı, susturmaya değil. İnsan evladına bu kadar tahammül edemez mi?" diye sordu.

Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İmamoğlu, "Saraçhane'yi sosyal medyadan öğrendim" diyerek açıkça isyan eden Kılıçdaroğlu ile arasındaki buzları eritmeye çalışıyor.

Dün de CHP grubuna geldi.

Ne var ki beklenenin aksine kürsüye çıkartılmadı. Konuşturulmadı.

Oysa müsaade edilse, "Genel Başkanımızın iradesi dururken aday değilim. Bunların hepsi yandaş basının uydurması" dese bütün düğüm çözülmez miydi?

Hani bütün bu kavga dövüş, medyaya yansıyan karşılıklı hakaretler gazetecilerin hüsnükuruntusundan ibaret ya!

Acaba İmamoğlu böyle bir konuşma yapmaya, irade beyanına ikna edilemedi mi? Yoksa kabul etti de Kemal Bey ne olur ne olmaz diyerek kendisini kürsüye çağırmaya cesaret mi edemedi?..

Sebep ne olursa olsun sonuç gün gibi ortada. Kemal Bey'in dün gruptaki "İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz" sözleri havada kaldı. İnandırıcı olamadı.

Öyle ya, evlat olsa İmamoğlu'nu konuşturmaya çalışırdı, susturmaya değil.

İnsan evladına bu kadar tahammül edemez mi?"