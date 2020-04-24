Yem bitkisi Sütotu Elif Aksaray’da tuttu

Aksaray’da ekilen yem bitkisi "Sütotu Elif" tam verimliliği ile tuttu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yeniliklerin yaygınlaştırılması kapsamında hazırlanan ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülen “Sütünüz Tatlansın Geliriniz Katlansın” Projesinde Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescillendirilen yem bitkisi olan Sütotu Elif bitkisi Aksaray topraklarında verimliliğini gösterdi. Aksaray’da alternatif yem bitkisi olarak yaygınlaştırılması ve tanıtılması amaçlanan yem bitkisi Yeşiltepe Beldesinde hayvancılık yapan Mahmut Çiçek’in 5 dekarlık alanında ekimi yapılarak denendi. 2019 Eylül ayı sonunda yapılan ekimden sonra taban ve üst gübrelemesi yapılarak 2 defa sulama yapılan bitki kış mevsimine güçlü girmesi sağlandı. Yaklaşık 1 metre uzunluğuna erişen bitkinin ilk biçimi İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bülent Saklav, “1,5 ve 2 tonda verim alınan yem bitkisi, süt sığırı, besi hayvanı ve küçükbaş beslenmesinde kullanılmaktadır. Yeşil olarak tüketildiği gibi ayrıca kuru ot ve silaj olarak da tüketilmesi uygundur. İneklerin severek tüketeceği bitki çeşidi süt ve döl verimine olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.