Yelpaze kebabı nasıl yapılır? | Yelpaze kebabı tarifi Patlıcan Anadolu’ya geç gelen ancak mutfağımızdaki yeri çok sağlam olan bir sebze. Özellikle patlıcanla yapılan kebapların halkımız tarafından oldukça tutuluyor. Dilim dilim patlıcanların kıyma ve sarımsakla lezzetlendiği yelpaze kebabı, yanında pirinç pilavıyla da enfes bir lezzete dönüşüyor. İşte yelpaze kebabı tarifi...

Patlıcan Anadolu’ya geç gelen ancak mutfağımızdaki yeri çok sağlam olan bir sebze. Özellikle patlıcanla yapılan kebapların halkımız tarafından oldukça tutuluyor. Dilim dilim patlıcanların kıyma ve sarımsakla lezzetlendiği yelpaze kebabı, yanında pirinç pilavıyla da enfes bir lezzete dönüşüyor. İşte yelpaze kebabı tarifi... Yelpaze kebabı nasıl yapılır? Malzemeler 5 adet patlıcan İçi için: 300 gram kıyma 1 diş sarımsak 1 adet kuru soğan Tuz Karabiber Pul biber Maydanoz 1 adet domates 2 adet yeşil biber Üzeri için: 1 tatlı kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı acı biber salçası 1 su bardağı sıcak su Tuz Hazırlanışı Patlıcanları yıkayıp uçlarından biraz keserek boylarını kısaltın. Kabuklarını soymadan ince uzun şeritler halinde sap kısmına kadar kesin ama saplarını koparmayın. Patlıcanları tuzlu suya koyup 10 dakika kadar bekletin. Kuru soğanı ve sarımsağı rendeleyin, maydanozları da ince ince kıyın. İç harcı malzemelerini domates ve biber hariç harmanlayın. Patlıcanları süzüp yıkayın. Patlıcanların kesik yerlerine kıymalı harcı doldurun, ortalarına domates dilimlerini ve biberleri yerleştirin. Fırın tepsisini yağlayıp patlıcanları tepsiye dizin. Salçayı suyla açıp patlıcanların üzerine gezdirin. Yağlı kağıttan bir parça kesip kenarlarını kıvırın ve kapak gibi tepsinin üzerine yerleştirin. Fırını 170 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin ve 20 dakika pişirin. 20 dakikanın sonunda yağlı kağıdı çıkarıp 10 dakika da üstünün kızarmasını bekleyin.

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