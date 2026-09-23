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Gündem Yelkenli tekneler, şık kıyafetler… Tekne partisi görünümlü göçmen kaçakçılığı!
Gündem

Yelkenli tekneler, şık kıyafetler… Tekne partisi görünümlü göçmen kaçakçılığı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Yelkenli tekneler, şık kıyafetler… Tekne partisi görünümlü göçmen kaçakçılığı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şık kıyafetlerle kendilerini zengin gibi göstermeye çalışarak yelkenli teknelerle düzensiz göçmen sevkiyatı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, 2 yelkenli teknede partiye gidiyormuş gibi giyinen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son dönemde düzensiz göçmen hareketliliğinde yelkenli teknelerin kullanılmasının ardından bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin takibine alınan 'Rainbow' isimli yelkenli teknenin Türkbükü Koyu açıklarında demirlemesinin ardından tekneye bağlı botla iskeleden düzensiz göçmenlerin taşındığı tespit edildi. Takibi sürdüren ekipler, bir süre sonra 'Rüzgar' isimli başka bir yelkenli tekneye de botla düzensiz göçmen sevkiyatı yapıldığını belirledi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için şık kıyafetlerle zengin sosyete görüntüsü vermeye çalıştıkları öğrenildi. Ekipler, teknelerde bulunan şüphelilerin market alışverişi için iskeleye çıkmasını bekledi. M.F.B., U.V. ve E.D. isimli şüpheliler iskelede yakalanarak gözaltına alındı. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte teknelerde ve açıkta yapılan kontrollerde 6 erkek, 7 kadın, 7 erkek çocuk ve 2 kız çocuğu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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